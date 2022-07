Motorista tomba carro após colisão e foge deixando esposa e filho

Após envolver-se em um acidente na área central de Campo Mourão e tombar o veículo Peugeot 206 que dirigia, o motorista fugiu do local deixando a esposa, ferida, e um filho de um ano.

O acidente ocorreu no início da noite desse domingo, na avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a rua Santos Dumont. Segundo as informações, o Peugeot seguia pela avenida quando bateu na traseira de um Jeep Troller que estava estacionado.

Com o impacto da colisão, o Peugeot tombou, ficando com os pneus para cima, no meio da rua. Mesmo com a mulher ferida no olho e a criança ainda dentro do carro, o homem fugiu do local.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram o atendimento. A criança, que usava a cadeirinha não se feriu, apenas chorava assustada. A mulher sofreu ferimento no olho, mas como não houve gravidade, ela recusou atendimento médico. A equipe da Polícia Militar também esteve no local para apurar a causa do acidente.