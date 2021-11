Motorista sem habilitação bate em três veículos

O condutor de um veículo Toyota Corolla, sem habilitação, acabou se envolvendo em um acidente com outros três veículos na tarde desta terça-feira, no centro de Campo Mourão. O acidente ocorreu na avenida Capitão Indio Bandeira.

De acordo com as informações, o motorista do Corolla seguia pela avenida, quando o condutor de um Fiat Palio (de cor cinza), que estava estacionado, abriu a porta do veículo.

Assustado, ele disse que perdeu o controle e acabou batendo na porta do Palio. Em seguida, ainda bateu na traseira de outro Palio estacionado, o qual foi empurrado para cima de um Honda Civic. Com o impacto, os automóveis foram empurrados por cerca de 10 metros, ficando com danos de grande monta.

Além de não ter habilitação, o condutor do Corolla desceu irritado do carro e tentou agredir o motorista do Palio cinza, que segundo ele abriu a porta e o fez causar a colisão.

Pessoas que estavam no local impediram a agressão e o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para fazer o levantamento do acidente.