Motorista reduz velocidade em bloqueio e carro é atingido na traseira

O motorista de um VW/Virtus, com placas de São Paulo teve o seu veículo atingido na traseira por um Citroen C3, após reduzir a velocidade ao se aproximar de um bloqueio feito por caminhoneiros, na rodovia PR-158, próximo a Peabiru.

O acidente ocorreu no final da tarde desta terça-feira, 31. Segundo as informações, o Citroen era conduzido por um idoso, que não percebeu o momento em que o veículo da frente reduziu a velocidade, provocando a colisão.

Com o impacto, os dois veículos tiveram danos de grande monta. O motorista do Citroen foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital com ferimentos, mas sem gravidade.