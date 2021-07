Motorista perde controle de caminhonete e bate em carro estacionado

Após perder o controle de uma caminhonete Ford Silverado que dirigia pela avenida José Custódio de Oliveira, no centro de Campo Mourão, um homem de 33 anos acabou batendo forte na traseira de um Renault Duster, que estava estacionado.

O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, entre as ruas Rocha Pombo e a Panambi. Segundo as informações, a Silverado seguia pela avenida, sentido Asa Leste/Centro, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu na traseira da Duster, com placas de Guarapuava.

Com o impacto, a caminhonete teve danos e grande monta e ainda fez o veículo Duster subir no canteiro central. O motorista, com sinais de embriaguez, inclusive foi encontrado cachaça na caminhonete, chegou a deitar atrás do veículo e dormiu após o acidente.

A Polícia Militar foi acionada e como ele continuava desacordado, a equipe do Samu foi chamada para dar apoio e encaminhar o homem ao hospital. No veículo que ele dirigia havia também alguns comprimidos.