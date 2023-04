Motorista passa mal e bate traseira de outro veículo

Após passar mal ao volante, o motorista de um Fiat Uno acabou batendo na traseira de um HB20, na rodovia PR-558, que liga Campo Mourão a Araruna.

No local onde ocorreu o acidente, a rodovia passa por reformas e o trânsito estava fluindo no sistema pare e siga. O motorista do HB20 havia parado no local das obras, momento em que o condutor do Fiat Uno atingiu a traseira de seu automóvel.

O homem, que mora em Campo Mourão, relatou que sofre de hipertensão e passou mal ao volante, não conseguindo evitar o acidente. Uma equipe do Samu foi acionada e o encaminhou ao hospital. Os dois condutores entraram em acordo e o motorista do HB20 seguiu viagem.