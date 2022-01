Motorista morre em colisão com caminhão na PR-082

O motorista de um veículo Renault/Clio, placas de Cianorte, morreu vítima de um trágico acidente automobilístico ocorrido no início da noite desta quinta-feira, na rodovia PR-082, entre Cianorte e Terra Boa. O outro veículo envolvido foi um caminhão Mercedes Benz/Actros, também placas de Cianorte, carregado com palanques de madeira.

Chovia na hora do acidente. Com a chegada da Policia Rodoviária Estadual (PRE) ao local, constatou-se pelos vestígios na pista, que o motorista do automóvel, de iniciais D.A., 64 anos, trafegava sentido a Terra Boa, quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu frontalmente contra o caminhão.

Essa também foi a versão apresentada pelo motorista do caminhão, que não se feriu. Com o impacto, o veículo foi parar fora da pista e o motorista ficou preso nas ferragens.

Ele morreu no local e o corpo retirado do veículo por equipe do Corpo de Bombeiros, sendo em seguida recolhido pelo IML de Cianorte e equipe da Polícia Científica.

Com informações e fotos: Assessoria da Polícia Rodoviária Estadual