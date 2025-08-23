Motorista invade contramão e bate em ônibus em Campo Mourão

Um acidente envolvendo um Fiat Uno e um ônibus do transporte coletivo de Campo Mourão foi registrado no início da madrugada deste sábado, 23, no cruzamento da rua Bronislau Wronski com a rua Luís Aurélio Gurgel, no jardim Aeroporto, em Campo Mourão.

Segundo informações apuradas, o motorista do Uno acabou invadindo a contramão e colidiu contra o ônibus que vinha em sentido contrário.

No momento do impacto, o coletivo retornava vazio para a garagem, o que evitou maiores consequências. Apesar da gravidade, não houve feridos. O motorista do Uno, entretanto, reclamava de dores após a colisão.

A Polícia Militar foi acionada e, diante da suspeita de embriaguez, ofereceu o teste do bafômetro ao condutor, que se recusou a realizar o procedimento. Com isso, ele recebeu voz de prisão e foi colocado no camburão da viatura.

Equipes do Samu também estiveram no local, mas o motorista se negou a receber atendimento médico. Posteriormente, ele foi encaminhado à delegacia de Campo Mourão, onde permanece à disposição da Justiça.

O veículo foi apreendido e levado ao pátio da Ciretran, já que apresentava pendências administrativas.