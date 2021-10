Motorista de caminhoneta sofre ferimentos gravíssimo em acidente na rodovia PR 487

Um homem de 33 anos sofreu ferimentos gravíssimos após perder o controle da caminhoneta GM/S10 que dirigia, sair da pista e ainda bater em um barranco e numa barra de concreto.

O acidente ocorreu por volta das 16h deste domingo, na rodovia PR 487, entre Campo Mourão e Luiziana. No veículo viajava também um rapaz de 31 anos, que sofreu ferimentos graves.

De acordo com as informações colhidas no local, o motorista foi ejetado do veículo com o impacto, o que aumentou a gravidade dos ferimentos. Equipes do Siate e Samu foram acionadas e prestaram atendimento.

O motorista foi encaminhado ao hospital Santa Casa, enquanto o passageiro recebeu atendimento no hospital Pronto Socorro. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual foi ao local para fazer o boletim de ocorrências e apurar a causa do acidente.