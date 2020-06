Motorista capota em pista molhada e fica preso às ferragens

Cicero Cevero Ferreira, de 43 anos, sofreu ferimentos generalizados após capotar o veículo Montana, com placas de Curitiba, que dirigia pela rodovia BR 272. O acidente ocorreu no trecho entre Farol e Janiópolis, por volta das 16h35 desta quarta-feira.

Segundo as informações, chovia forte no momento do acidente, quando Ferreira perdeu o controle da direção após o veículo aquaplanar. Descontrolado, o veículo rodou, saiu da pista, desceu um barranco e capotou, parando em uma área de mato.

O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Campo Mourão. Equipes do Samu e do aeromédico também estiveram no local e a vítima foi encaminhada de helicóptero até o hospital Santa Casa de Campo Mourão.

O veículo teve danos de grande monta. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez o levantamento da ocorrência e vai apurar as causas do acidente.