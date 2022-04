Motociclista sofre fratura exposta em acidente de trânsito

O condutor de uma motocicleta, de 42 anos, sofreu fratura exposta em uma das pernas ao ser vítima de um grave acidente na tarde deste sábado, na região do Lar Paraná, em Campo Mourão.

Segundo as informações, ele seguia pela rua Guarani, sentido Lar Paraná/Centro, quando no cruzamento com a rua Valparaíso, foi atingido por um veículo GM/Vectra.

O automóvel transitava pela Valparaiso e o motorista de 45 anos acabou invadindo a preferencial. Com o impacto, o rapaz foi parar a cerca de 20 metros do local do acidente e a moto foi arrastada por cerca de 30 metros, ficando presa embaixo do carro.

O Corpo de Bombeiros foi comunicado e prestou atendimento, encaminhando o motociclista ao hospital Santa Casa. O motorista do Vectra não se feriu. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.