Motociclista morre em acidente na região

O motociclista Divonzir de Castro, de 26 anos, morreu em um acidente ocorrido por volta das 09h30 desta terça-feira, na PR-239, entre entre Nova Cantu e Roncador.

Ele conduzia uma moto Honda CG 125 quando acabou batendo em uma Ford Pampa. As circunstâncias do acidente não foram apuradas. O rapaz, mais conhecido como Billy, morava no distrito de Santo Rei. Ele se deslocava a trabalho para Nova Cantu.

Informações: Novacantu.com.br