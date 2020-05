Motociclista morre em acidente na rodovia PR-317, em Engenheiro Beltrão

Um acidente registrado por volta das 18h20 desta quinta-feira, na rodovia PR-317, próximo a Engenheiro Beltrão, matou o condutor de uma moto Honda Biz, identificado por Irineu Baquini, de 64 anos..

Segundo as informações apurada pela Polícia Rodoviária, o motociclista, que morava em Ivailândia, cruzava a via, quando acabou atingido por um GM/Monza, que seguia pela rodovia, sentido Engenheiro Beltrão a Maringá. A vítima morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. O condutor do Monza, de iniciais W. N. de A., mora em Engenheiro Beltrão.