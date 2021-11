Motociclista morre em acidente na PR 158 e passageira de veículo fica ferida

O condutor de uma motocicleta Honda morreu em um acidente ocorrido na noite deste sábado, na rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru, próximo ao pesqueiro do Belini.

Samuel Lemes, 32 anos, teve a moto atingida na traseira por um veículo GM/Vectra e, na queda, sofreu diversas fraturas, não resistindo aos ferimentos. O Samu foi ao local, mas já o encontrou sem vida.

O acidente ocorreu por volta das 22h40. Segundo as informações apuradas no local, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, quando ocorreu a colisão traseira. A vítima foi arrastada por cerca de 90 metros e a moto parou a 39 metros do corpo. Já o carro foi parar a cerca de 200 metros do ponto de impacto.

Uma passageira do Vectra, de aproximadamente 22 anos ficou ferida e foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro pelo Samu. A moto ficou completamente destruída e o Vectra teve danos de grande monta.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e constatou que o motorista havia ingerido bebida alcoólica e ele foi encaminhado para a delegacia.