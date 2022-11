Motociclista fica gravemente ferido em colisão com veículo na PR 487

Um homem de 47 anos ficou gravemente ferido em uma violenta colisão entre a moto que ele pilotava e um Ford Focus. O acidente ocorreu na noite deste sábado, 19, na rodovia PR 487, entre Campo Mourão e Luiziana, em frente à Apae Rural.

A vítima conduzia uma Yamaha Factor, sentido Luiziana a Campo Mourão quando teria tentado uma ultrapassagem. Como não conseguiu concluir a manobra, acabou batendo de frente com o Focus, que vinha em sentido contrário.

No automóvel estavam três pessoas, mas elas não sofreram ferimentos. Já o motociclista foi socorrido em estado bastante grave pelas equipes do Samu e Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. Com o impacto, a moto ficou destruída e o veículo também teve danos de grande monta.