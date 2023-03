Motociclista fica ferido em colisão com veículo

Em mais um acidente envolvendo carro e moto, um jovem de 23 anos ficou ferido na noite desta segunda-feira, 6, no trânsito de Campo Mourão.

O rapaz pilotava uma moto Yamaha, de alta cilindrada, pela rua Panambi, quando ao chegar no cruzamento com a rua Vani Borges de Macedo, no jardim Cidade Nova, acabou batendo em um VW/Fox, que teria invadido a preferencial.

O carro era dirigido por uma mulher de 40 anos que estava acompanhada de seu filho de oito anos. Na queda, o motociclista sofreu algumas escoriações e foi atendido pelo Samu que o encaminhou ao hospital Pronto Socorro. A mulher e o filho não se feriram.