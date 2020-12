Motociclista fica ferido em acidente

O condutor de uma motocicleta Honda CG 150cc ficou ferido em uma colisão com um veículo VW/Fox, em Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 21h05 desta segunda-feira, na avenida Ney Braga, esquina com a rua Miguel Giani, próximo ao cemitério São Judas Tadeu.

Os dois veículos seguiam pela avenida Ney Braga, em sentido contrário. O motociclista transitava em direção Centro/Tropical. A colisão ocorreu no momento em que o condutor do Fox fez a conversão à esquerda para acessar a rua Miguel Giani.

Com o choque o condutor da moto caiu e sofreu ferimentos em uma das pernas. Ele foi atendido cerca de meia hora depois pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. O atendimento demorou porque o contato foi feito com o Samu, mas nenhuma das ambulâncias estava disponível no momento.

Já a Central do Samu, em Umuarama, não fez o comunicado ao Corpo de Bombeiros, que só foi informado do acidente por membros da imprensa, algum tempo depois, o que gerou a demora para que a vítima fosse atendida.