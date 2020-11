Motociclista fica ferido em acidente no centro de CM 

Mais uma colisão entre carro e moto deixou um rapaz de 19 anos ferido, no centro de Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 23h40 dessa quarta-feira, na avenida Capitão Indio Bandeira, quase esquina com a rua Santa Catarina.

A colisão ocorreu no momento em que o motorista de VW Gol Power, placas Mercosul (cidade de Maringá) saiu do estacionamento, em frente ao estabelecimento do Gaúcho e não viu a moto que seguia pela avenida. O rapaz que conduzia uma motocicleta Honda 150cc, placa de Campo Mourão não conseguiu desviar e bateu na lateral do Gol.

Na queda, ele teve ferimentos generalizados e foi atendido pelo Siate, que o encaminhou ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar deu apoio ao Corpo de Bombeiros e também fez o boletim de ocorrência. A moto, com imposto pendente, foi encaminhada ao pátio do Detran.

O tenente Matiskei, do 11º Batalhão da Polícia Militar orientou motoristas e motociclistas sobre os cuidados que devem observar para evitar esse tipo de acidente. “O motorista deve ficar muito atento quanto ao ‘ponto cego’ do veículo, enquanto o motociclista precisa redobrar os cuidados, principalmente com a pista molhada. O excesso de velocidade dos motociclistas também têm causado muitos acidentes”, alertou.