Motociclista fica ferido em acidente na PR 158

Um motociclista de 28 anos ficou ferido em um acidente ocorrido por volta das 18h desta segunda-feira, na rodovia PR 158, na saída para Peabiru.

O acidente ocorreu no cruzamento com a rua Pioneiro Alberto Tanigut, próximo ao jardim Silvana. O motorista de um Ford Ka, que transitava pela rua Pioneiro Alberto Tanigut, ao acessar a rodovia, acabou batendo no motociclista.

O rapaz, que conduzia uma moto Honda de 250cc, modelo Twister, sofreu ferimentos generalizados. Uma equipe da Polícia Ambiental, que passava pelo local, controlou o tráfego de veículos até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O Siate encaminhou o motociclista ao hospital Pronto Socorro.