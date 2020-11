Motociclista fica ferido em acidente na BR 158 

O condutor de uma motocicleta, de 37 anos, ficou ferido em mais um acidente de trânsito, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na rodovia BR 158, esquina com a avenida Goioerê, próximo ao posto Brambila, por volta das 08h30 de hoje. A vítima fazia entrega para uma oficina mecânica da cidade.

Segundo as informações, o motociclista seguia pela rodovia, sentido Centro/Parque de Exposições, quando o motorista de um Ford Versailles, acabou atravessando na sua frente, após sair do pátio do posto.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu a queda, mas não teve ferimentos graves. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. O motorista do automóvel não se feriu.