Motociclista fica ferido em acidente em frente à Santa Casa

O condutor de uma motocicleta Yamaha, com placa de Araruna, ficou ferido ao bater na lateral de um Ford Fiesta, na rodovia PR 558, quase em frente ao hospital Santa Casa.

O motociclista seguia sentido Campo Mourão a Araruna, enquanto o Fiesta, dirigido por um médico anestesista, saia da Santa Casa para acessar a rodovia, em direção a Campo Mourão.

O motorista relatou que não viu a moto, por conta do reflexo do sol no para-brisas. Ao entrar na rodovia, o veículo foi atingido na porta traseira, do lado do motorista pela moto.

O condutor da motocicleta caiu e sofreu ferimentos moderados. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Santa Casa.