Motociclista fica ferido ao bater na lateral de veículo na Ney Braga

Um jovem motociclista de 22 anos ficou ferido no início da noite de ontem, após a motorista de um GM/Vectra entrar na sua frente no momento em que saia do estacionamento, na avenida Ney Braga. Com o impacto na lateral do carro, o rapaz caiu no asfalto e sofreu escoriações pelo corpo.

A equipe do Samu chegou rápido ao local e encaminhou o rapaz para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Por ser um horário de muita movimentação naquela via, próximo ao cemitério, alguns condutores não respeitaram nem mesmo a presença da Polícia Militar e passaram sobre o local do acidente, enquanto as equipes de socorro ainda atendiam a vítima.

Alguns motociclistas cruzaram até sobre a calçada. A condutora do Vectra não se feriu e foi orientado pela polícia sobre os procedimentos.