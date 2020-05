Motociclista fica ferida em acidente

A condutora de uma motocicleta Honda CG 150cc ficou ferida em uma colisão com um veículo VW/Fox, com placas de Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 20h desta segunda-feira, no cruzamento da rua Laurindo Borges, com a avenida Guilherme de Paula Xavier.

A mulher que conduzia a moto é atleta e estaria retornando de um treino. Ela trafegava pela avenida Guilherme de Paula Xavier, sentido Lar Paraná/Coamo.

O Fox seguia pela rua Laurindo Borges e não parou no cruzamento, atingindo em cheio a moto. Na queda, a jovem teve ferimentos moderados e foi atendida pelo Siate, sendo encaminhada ao hospital Pronto Socorro. A motorista do automóvel não se feriu.