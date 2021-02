Motociclista fica ferida ao bater em carreta

Uma jovem de 25 anos ficou ferida ao bater a motocicleta que conduzia na lateral de uma carreta bitrem, carregada com adubo. O acidente ocorreu por volta das 06h30 desta quarta-feira, na avenida Miguel Luiz Pereira, esquina com a avenida Manoel Mendes de Camargo, em Campo Mourão.

Segundo as informações, os dois veículos seguiam pela Miguel Luiz Pereira, sentido trevo da BR 369 à estação rodoviária. A colisão ocorreu no momento em que o motorista da carreta, com placas de Goioerë, abriu para a esquerda para ter espaço para acessar a avenida Manoel Mendes de Camargo.

A condutora da moto Yamaha YBR não percebeu a manobra e acabou batendo na lateral da carreta, atingindo o tanque de combustíveis. A vítima sofreu ferimentos generalizados, na cabeça e algumas escoriações no corpo.

Por sorte o motorista percebeu a batida e parou. O Siate foi acionado e encaminhou a mulher ao hospital Pronto Socorro.