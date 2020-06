Motociclista ferido em mais um acidente de trânsito

Um jovem de 23 anos ficou ferido após bater a Honda Biz que conduzia na lateral de um VW/Gol, com placas de São José dos Pinhais. O acidente ocorreu por volta das 13h30 desta terça-feira, no cruzamento da rua Interventor Manoel Ribas, com a avenida Manoel Mendes de Camargo, centro de Campo Mourão.

De acordo com as informações, o rapaz seguia com a moto pela avenida, sentido Lar Paraná/Centro, quando o motorista do automóvel invadiu a preferencial.

Com o impacto na lateral do veículo, o rapaz caiu e teve ferimentos em uma das pernas e vários escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. O motorista do Gol, que dirigia pela Interventor Manoel Ribas, sentido Centro/Perimetral, não se feriu.