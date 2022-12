Morre no hospital menina que teve 70% do corpo queimado em acidente com caminhão

Morreu nesta quarta-feira, 28, a menina Antonella Hoffman, 10 anos, que na semana passada teve cerca 70% do corpo queimado em um acidente envolvendo o caminhão em que ela viajava com o pai e madrasta.

O acidente aconteceu na quinta-feira (22) passada, na BR-376, em Ponta Grossa, município dos Campos Gerais do Paraná. Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, ela, a madrasta e o seu pai, estavam em uma carreta que por circunstâncias desconhecidas acabou tombando ao atingir um barranco.

O veículo transportava uma carga de piche. A garota foi atingida pela substância que queimou grande parte do seu corpo. Ela precisou ser encaminhada rapidamente de helicóptero para um hospital de Curitiba onde estava internada.

A madrastra Josimara Nogueira foi ejetada da carreta e acabou morrendo no local, enquanto o condutor da carreta foi socorrido com ferimentos leves. O casal seria de Campo Mourão e a menina moradora em Sarandi.

Fonte: Portal EVN