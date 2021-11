Morre mulher vítima de acidente de moto na Armelindo Trombini

Vítima de um gravíssimo acidente com a moto que pilotava ontem à noite, Giselle Cavalari, 45 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta quinta-feira, no hospital Pronto Socorro.

O acidente ocorreu por volta das 21h de ontem, na avenida Armelindo Trombini, proximidades da Associação dos Engenheiros Agrônomos.

Segundo as informações, a colisão ocorreu no momento em que o motorista de um Honda Civic foi fazer a conversão na Armelindo Trombini e não percebeu a aproximação da moto. A mulher não conseguiu desviar e bateu violentamente na porta, do lado do motorista, sendo atirada sobre o asfalto.

O impacto causou fraturas exposta de fêmur e outras graves fraturas em membros superiores. Equipes do Siate e Samu prestaram atendimento e a vítima precisou ser intubada no local. Ela foi levada ao Pronto Socorro, mas na tarde hoje acabou falecendo.