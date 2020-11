Morre 2ª vítima de acidente entre caminhões na PR 466

O acidente entre dois caminhões ocorrido na tarde de terça-feira, e que causou a morte do motorista da Coamo, Edson da Silva, 40 anos, também provocou a morte do condutor do outro caminhão. A vítima não teve o nome divulgado.

O motorista de 57 anos havia sido internado no Hospital São Vicente em Pitanga, onde acabou não resistindo aos ferimentos. Ele dirigia um caminhão Volvo, com placas de Planalto Alegre/SC.

O acidente ocorreu na PR-466 em Pitanga. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão foi lateral, mas as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. O motorista do caminhão da Coamo morreu no local.