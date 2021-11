Moradores de Peabiru capotam veículo na PR 158 e ficam feridos

O capotamento de um veículo Fiat Strada, com placas de Peabiru deixou três pessoas feridas na noite desta segunda-feira, na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru. O acidente ocorreu por volta das 20h30, próximo ao Pesqueiro do Belini.

O motorista de aproximadamente 55 anos estava acompanhado de um casal de idosos, todos moradores de Peabiru. O próprio condutor do automóvel não soube explicar com precisão a causa do acidente.

Ele disse aos policiais que atenderam a ocorrência que o veículo teria batido em “algo”, o que fez com que perdesse o controle da direção e capotasse fora da pista.

Apesar da gravidade do acidente os três ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão pelo Siate. O veículo teve um princípio de incêndio, mas o Corpo de Bombeiros desligou as fontes de energia do motor, eliminando o risco.

Segundo as informações, eles vinham pegar marmitas no Posto Corujão quando envolveram-se no acidente. Equipes da Polícia Militar e da Policia Rodoviária Estadual também estiveram no local. O motorista passou pelo teste do bafômetro o qual constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica.