Morador enrosca pé no acelerador do carro e derruba muro do vizinho

O motorista de um veículo Ford Fiesta derrubou o portão de sua própria casa e também o muro da residência do vizinho, após enroscar o pé no acelerador do automóvel.

O acidente ocorreu por volta das 18h40 desta quinta-feira, na rua Astorga, no jardim Cidade Nova. De acordo com as informações, o homem de 50 anos chegava do trabalho e a mulher, de 62 anos, foi abrir o portão.

O companheiro, no entanto, acabou enroscando o pé no acelerador e o carro seguiu em frente, derrubando o portão e invadindo o quintal do vizinho, após derrubar parte do muro.

O motorista teve ferimentos moderados e precisou ser atendido pelo Samu e Siate. Ele foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro. A mulher, que por pouco não foi atropelada, teve escoriações leves.