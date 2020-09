Médico de Maringá morre em acidente perto de Janiópolis 

Um trágico acidente na manhã deste domingo, na rodovia BR-272, próximo ao distrito de Martinópolis, entre as cidades de Janiópolis e Farol, causou a morte do médico de Maringá, Orival Jurandir Sala, 74 anos.

Segundo as informações, o médico ginecologista e obstetra, teria perdido o controle da direção da caminhonete F-250 que dirigia, saiu da pista e capotou várias vezes, morrendo no local. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual.

O corpo de Orival será velado nesta segunda-feira, a partir das 8h, na capela do Prever da Zona 2. O sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Municipal de Maringá. Orival exercia a profissão desde 1977 e era bastante conhecido em Maringá.