Manhã chuvosa começa com três acidentes envolvendo motociclistas no trânsito de Campo Mourão

A terça-feira chuvosa começou violenta no trânsito de Campo Mourão. Foram três acidentes até o momento envolvendo carro e moto na área central. Em um deles, o motociclista com uma Yamaha MD trafegava pela avenida Guilherme de Paula Xavier, quando ao chegar no cruzamento com a rua Ethanil Bento de Assis, foi surpreendido por um veículo Gol que cruzava a via.

Como o motorista não parou na preferencial, o jovem acabou não tendo como evitar o choque. Na queda ele sofreu ferimentos pelo corpo, inclusive suspeita de fratura de fêmur. O rapaz foi atendido pelo Siate e encaminhado para a Santa Casa. O motorista do Gol não se feriu.

Também na avenida Guilherme de Paula Xavier uma motociclista ficou ferida em colisão com um Fiat Pálio. O acidente ocorreu no cruzamento com a rua Araruna, porque o automóvel também não parou no cruzamento. Ela conduzia uma Sundown Web. A condutora da moto foi atendida pelo SAMU. Também ocorreu um terceiro acidente na rua São Paulo entre carro e moto.