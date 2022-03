Mais um motociclista ferido em acidente em Campo Mourão

A desatenção da condutora de um Fiat Elba causou mais um acidente envolvendo motociclista no trânsito de Campo Mourão. A colisão ocorreu no cruzamento da rua Araruna com a avenida Jorge Walter, por volta das 14h desta terça-feira.

Segundo as informações o motociclista de 31 anos transitava pela avenida, sentido Lar Paraná/Centro e ao passar pela rua Araruna ocorreu a colisão. A condutora do Elba seguia sentido a Santa Casa e não parou no cruzamento.

O rapaz, que conduzia uma Honda Titan 150cc sofreu ferimentos generalizados e foi atendido pelo Samu. A condutora do automóvel também se sentiu mal por conta do envolvimento no acidente e ambos foram encaminhados ao hospital.