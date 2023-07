Mais três acidentes envolvendo motos deixa vítima com fratura exposta

Campo Mourão registra praticamente todos os dias acidentes envolvendo motociclistas. Apenas nessa quinta-feira, foram pelo menos três ocorrências.

A mais grave ocorreu na região do Lar Paraná, onde uma mulher, cuja idade não foi divulgada, foi surpreendida pelo motorista de um VW/Gol que estava estacionado e abriu a porta no momento em que ela passava, pela rua Nelson Bitencourt do Prado.

Sem tempo de evitar o choque, ela bateu na porta e caiu no asfalto. A vítima teve fratura exposta na perna direita e foi atendida por equipes do Siate e Samu, sendo encaminhada ao hospital.

Nos outros dois acidentes, os motoristas dos automóveis provocaram as colisões ao invadirem as vias preferenciais por onde trafegavam os motociclistas. Um deles, envolvendo uma Honda Biz e um Fiat Uno, ocorreu na rua Londrina, esquina com a avenida Manoel Mendes de Camargo.

Da mesma forma, no cruzamento da avenida José Custódio de Oliveira com a rua Harrisson José Borges, o motorista de um Prisma não parou no cruzamento e bateu em uma moto Honda. As vítimas dos dois acidentes foram hospitalizadas.