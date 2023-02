Mais duas pessoas morrem em acidente que matou criança de 1 ano

A colisão frontal entre um veículo VW/Gol e uma carreta bitrem Scania, ocorrido na noite de ontem na PR-472 e que já havia ceifado a vida de uma menina de 1 ano de idade, acabou resultando na morte de mais duas pessoas.

O motorista de iniciais V.H.A.L, 22 anos, e o passageiro A.A.C., 33 anos, que estava no banco da frente foram internados em um hospital de Goioerê, mas não resistiram aos ferimentos. No veículo viajavam seis pessoas e o motorista não era habilitado.

O trágico acidente ocorreu por volta das 20h30 desse sábado, na rodovia PR-472, entre Goioerê e Rancho Alegre do Oeste. O motorista da carreta relatou à Polícia Rodoviária Estadual que a colisão ocorreu no momento em que o motorista do Gol fazia uma ultrapassagem.

Com o impacto, o Gol com placas de Engenheiro Beltrão saiu da pista parando em uma plantação de soja. As vítimas moram em Rancho Alegre do Oeste e Goioerê

Dos seis ocupantes do automóvel, ficaram feridas uma adolescente de 16 anos e uma jovem de 18, além da mãe da criança morta, identificada por J.L.B., de 22 anos. Todos foram encaminhados para atendimento médico em Goioerê. Os corpos dos três mortos foram levados para o IML de Campo Mourão.