Mãe e filho ficam feridos em acidente no Lar Paraná

Uma mulher de 37 anos, e o filho dela, de 13 anos, ficaram feridos em um acidente ocorrido por volta da 16h desta quinta-feira, na avenida John Kennedy, esquina com a Rua Chuei Uestka, no Lar Paraná.

Ela dirigia um GM/Ônix, placas Mercosul, quando teria sido fechada por uma carreta bitrem, no momento em que o motorista da carreta, que seguia logo à frente, abriu para a esquerda para acessar a rua Chuei Uestuka.

Assustada com a manobra do motorista da carreta, ela perdeu o controle da direção, subiu a calçada e bateu na parede de uma mercearia.

Com o impacto, ela e o filho sofreram ferimentos, mas sem gravidade. O veículo ficou com a parte frontal destruída. O Samu esteve no local e os encaminhou ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi ao local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.