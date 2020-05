Jovem sofre fratura em acidente com moto

Um jovem de 22 anos ficou gravemente ao bater a motocicleta que conduzia na lateral de um GM/Celta. O acidente ocorreu por volta das 13h30 desta quarta-feira, na avenida Alfeu Teodoro de Oliveira, mais conhecida por avenida das Torres, cruzamento com a rua Benedito Lisboa, no jardim Alvorada, em Campo Mourão.

O motociclista seguia pela avenida das Torres, sentido Cidade Nova/Perimetral Tancredo Neves e acabou batendo na lateral do Celta, no momento em que ambos chegaram no cruzamento para fazer a conversão e acessar a rua Benedito Lisboa.

Com o impacto, o rapaz caiu e sofreu fratura de fêmur e de joelho. A condutora do Celta, de 37 anos, não se feriu. O rapaz, que conduzia uma moto Honda Fan, de 125cc, foi atendido pelo Siate e levado ao Pronto Socorro.