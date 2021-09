Jovem morre em acidente com bicicleta na região

Um jovem de 24 anos morreu vítima de acidente de trânsito no início da noite de ontem, na rodovia Vassílio Boiko, entre Roncador e Nova Cantu. A vítima, identificada por Claudiney Assunção dos Santos, estava de bicicleta, quando foi atropelada por uma caminhoneta Fiat Strada, próximo ao Assentamento Santo Reis.

De acordo com as informações, o jovem teve morte instantânea, porém as circunstâncias do acidente não foram apuradas. A bicicleta ficou toda retorcida.

A Policia Militar de Nova Cantu foi acionada e isolou o local até a chegada do IML de Campo Mourão que fez a remoção do corpo.