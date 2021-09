Jovem de 22 anos fica ferida em acidente com motocicleta

Em mais um acidente entre carro e moto ocorrido no trânsito de Campo Mourão, uma jovem de 22 anos ficou ferida e precisou ser hospitalizada. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira.

A jovem trafegava pela rodovia PR 158 com uma moto Honda de 150cc, quando nas proximidades de acesso com a avenida Goioerê, na saída para Peabiru, ocorreu o choque com um veículo Kia Soul, dirigido por outra mulher.

Na queda, a motociclista sofreu vários ferimentos e foi atendida por equipes do Siate e Samu. A condutora do Kia Soul relatou que seguia no mesmo sentido da moto (Centro/Parque de Exposições), quando saiu para o acostamento para depois acessar um depósito de construção.

No entanto, ao fazer a conversão, ela disse que não viu a motociclista, que teria ficado oculta no “ponto cego” do veículo. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e vai apurar as circunstâncias do acidente.