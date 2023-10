Idoso fica gravemente ferido ao ser atropelado na PR-317, em C. Mourão

Um idoso de 70 anos ficou gravemente ferido na noite dessa terça-feira, 17, ao ser atropelado por um veículo GM/Corsa, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na rodovia PR-317, próximo ao Parque de Exposições.

O motorista do automóvel, morador em Foz do Iguaçu, transitava sentido Peabiru a Campo Mourão. Com a força do impacto, o para-brisas do veículo ficou estilhaçado, e a vítima foi arremessada do asfalto sofrendo ferimentos gravíssimos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Umuarama passava pelo local e prestou os primeiros atendimentos até a chegada dos socorristas de Campo Mourão. Segundo testemunhas, a vítima é um andarilho que sempre é visto caminhando naquelas proximidades.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. O trecho, em obras para duplicação, tem aumentado o risco de acidentes, principalmente em dias chuvosos e à noite. A Polícia Rodoviária orienta os usuários da via a redobrarem os cuidados.