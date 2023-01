Idosa de Campo Mourão morre atropelada em Maringá

Uma moradora de Campo Mourão, identificada por Ana Rita de Oliveira Santos, 85 anos, morreu atropelada por uma moto na noite desta quinta-feira (06), no Parque Itaipu, em Maringá. A idosa atravessava a rua Tulipa, na faixa de pedestres, quando foi atingida por um motoboy.

A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e precisou ser intubada pela equipe médica do Samu, após receber os primeiros atendimentos pela equipe do Bombeiros Civil que presta serviço no Parque do Japão.

Ana Rita foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Metropolitano de Sarandi, mas não resistiu aos ferimentos. Ela estava acompanhada de familiares que visitavam o Parque do Japão em Maringá.

Com informações e fotos: Thedy plantão Maringá