Homem sofre grave fratura no braço ao cair de moto

Uma queda de moto deixou o condutor de 38 anos, com uma fratura exposta no braço direito, no início da tarde desta quinta-feira, em Campo Mourão.

O homem seguia pela avenida Jorge Walter com uma Honda CB 300, quando o freio travou no momento em que ele tentou acessar a rua Engenheiro Mercer, para seguir sentido ao jardim Cidade Nova.

Na queda, o motociclista bateu o braço e sofreu fratura exposta. Populares e agentes de saúde prestaram os primeiros socorros até a chegada do Siate, que encaminhou a vítima ao hospital Pronto Socorro.