Homem morre atropelado na rodovia PR-082

Um homem, de 39 anos, identificado apenas pelas iniciais R.S., morreu atropelado na noite dessa terça-feira (6) na rodovia PR-082, entre os municípios de Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima foi atropelada por um veículo VW/Saveiro, com placas de Fênix. O motorista, de 31 anos, identificado pelas iniciais A.A.S., parou para prestar socorro, mas a morte foi instantânea.

Ele relatou para a Polícia Rodoviária que trafegava no sentido Engenheiro Beltrão a Quinta do Sol, quando foi surpreendido pelo pedestre caminhando no meio da pista de rolamento.

Sem tempo de evitar o acidente, o choque foi inevitável. Muito abalado, o motorista acionou a Polícia Rodoviária e as equipes de resgate. Constatado o óbito, a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para exame de necropsia.