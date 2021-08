Homem fica gravemente ferido em acidente de trabalho na região

Marcos Norberto da Costa, 40 anos, morador na cidade de Quinta do Sol, ficou gravemente ferido em um acidente de trabalho, ocorrido na manhã deste domingo, entre Fênix e Quinta do Sol.

Ele estava ajudando outros homens na demolição de uma casa em uma propriedade rural, na localidade conhecida por Porteira Preta, quando uma das paredes desabou sobre seu corpo.

Com lesões graves no corpo e na cabeça, Costa foi atendido por uma equipe da Secretaria de Saúde de Quinta do Sol. Em estado bastante grave, foi encaminhado ao hospital municipal de Fênix.

No entanto, devido a gravidade das lesões, o resgate aéreo do Samu foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital Santa Casa de Campo Mourão. Apesar dos ferimentos graves, o atendimento rápido e conjunto de toda equipe de saúde conseguiu estabilizar o quadro clínico do paciente para ser encaminhado sem riscos para Campo Mourão.

