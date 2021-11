Homem embriagado cai de bicicleta e fica ferido

Um homem de aproximadamente 30 anos, em visível estado de embriaguez ficou ferido ao cair da bicicleta que pedalava. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, na rua Santa Cruz, esquina com a avenida Goioerê, centro de Campo Mourão.

Ele teve ferimentos na região do crânio e no braço, mas por estar embriagado negou o atendimento do Corpo de Bombeiros. No entanto, foi convencido a receber atendimento médico e foi levado ao hospital Pronto Socorro.

Os socorristas ficaram preocupados por não ter lugar onde deixar a bicicleta da vitima e a levaram na ambulância junto com o ferido para que fosse entregue a ele no hospital, após receber alta.