Helicóptero do Corpo de Bombeiros cai no Distrito Federal

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) sofreu um acidente (30), na região de Vicente Pires, a 22 quilômetros do centro de Brasília. Segundo informações da corporação, havia cinco pessoas a bordo mas não houve feridos graves ou mortes.

A aeronave seguia para o resgate de uma vítima que sofria parada respiratória. Durante o pouso, no estacionamento de uma faculdade próxima ao chamado, uma das pás do helicóptero bateu no prédio, causando o acidente. A tripulação era formada de dois pilotos, um médico, um enfermeiro e um operador aeronáutico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos os tripulantes estão fora de perigo. mas foram encaminhados a um hospital para mais exames. O local onde ocorreu o acidente foi isolado pelo Corpo de Bombeiros.

A corporação informou, por meio de nota, que abriu um procedimento de apuração para entender as causas do acidente.