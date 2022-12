Família de CM se envolve em acidente em Ponta Grossa e mulher morre

Uma família de Campo Mourão envolveu-e em um grave acidente na manhã desta quinta-feira, na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, após o caminhão carregado com piche em que as vítimas estavam tombar às margens da rodovia.

No acidente, a mulher identificada por Josemara Ferreira dos Santos, 34, acabou morrendo. A enteada dela, de 10 nos, teve pelo menos 70% do corpo queimado pelo piche que se espalhou na pista.

Segundo as informações, as duas foram ejetadas da cabine do caminhão. O marido da mulher, de 51 anos, teve ferimentos leves. Ele disse que perdeu o controle da direção após a barra estabilizadora quebrar-se.

Desgovernado, o veículo bateu no barranco e tombou. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros estiveram o local e prestaram socorro às vítimas. O IML recolheu o corpo da mulher.

A Polícia Rodoviária Federal também fez o boletim de ocorrências para apurar as circunstâncias do acidente.

Com informações: arede Ponta Grossa