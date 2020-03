Estudante fica ferido ao cair de caçamba de veículo

Em mais um acidente ocorrido em Campo Mourão na noite deste sábado, um estudante da Unespar, de 20 anos, ficou ferido ao cair da caçamba de uma pickup Fiat Strada. O acidente ocorreu na rua Araruna, esquina com a avenida Irmãos Pereira.

Segundo as informações, vários estudantes universitários estavam no local, alguns consumindo bebida alcoólica, quando o veículo acabou se movimentando e provocando a queda do rapaz, que estava na caçamba.

Na queda ele bateu a cabeça no asfalto, perdeu os sentidos por alguns minutos e precisou ser atendido pelo Samu, mas apenas com ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao hospital Santa Casa e o motorista do veículo fugiu do local.