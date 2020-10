Entregador sofre grave acidente com motocicleta

Em mais um acidente entre carro e moto no trânsito de Campo Mourão, um entregador de delivery sofreu ferimentos graves, na manhã desta sexta-feira. O rapaz, de 31 anos, seguia com uma moto Honda 150cc pela rua Engenheiro Mercer, quando ocorreu a batida no cruzamento com a rua João Batista Salvadori, na esquina do cemitério do jardim Cidade Nova.

O outro veículo envolvido no acidente, um I/Dodge Journey SE, placas Mercosul, era conduzido por um rapaz de 28 anos. Ele trafegava pela rua João Batista Salvadori, que é a preferencial, quando o motociclista acabou cruzando.

Com o impacto, o motociclista caiu sobre um formigueiro e, além dos ferimentos que sofreu, levou várias picadas. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos na perna e mão direita.