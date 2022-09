Empresário mourãoense morre em acidente na área rural de Corumbataí do Sul

O empresário mourãoense, Herlon Figueiredo morreu vítima de um grave acidente ocorrido neste domingo, 18, em uma área rural do município de Corumbataí do Sul.

De acordo com as informações apuradas no local do acidente, o empresário voltava de uma chácara onde prestava serviços de eletricista quando perdeu o controle da direção do veículo e caiu em uma ribanceira.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela polícia. Quando amigos e familiares chegaram ao local Figueiredo já estava morto. A Polícia Militar e Cientifica estiveram no local assim como o IML de Campo Mourão que fez a remoção do corpo.

Com informações: Patrulha 190