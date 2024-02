Duas pessoas ficam feridas em acidente com motocicleta

Dois jovens, de 26 e 27 anos, ficaram feridos em uma colisão envolvendo a Honda Biz em que eles estavam, e um Fiat Siena. O acidente ocorreu no final da tarde deste sábado, na avenida Jorge Walter, esquina com a rua Devete de Paula Xavier.

O motorista do automóvel seguia pela rua no sentido à Perimetral, quando avançou a preferencial. A moto, ocupada pelos dois homens, transitava pela Jorge Walter, sentido ao Lar Paraná e bateu forte na lateral do carro.

Na queda da moto, os dois ficaram feridos e foram atendidos por equipes do Samu. Eles recebem os primeiros atendimentos no local e depois foram levados para a UPA. A Polícia Militar registrou a ocorrência. O idoso que dirigia o automóvel não se feriu.